I funerali di Elisabetta, e di un'epoca intera: i selfie della folla, la solitudine di Andrea e Harry, il nuovo inno. Fino al pianto di Carlo (Di lunedì 19 settembre 2022) A Londra un popolo intero ha dato l'addio alla «regina per sempre». Mentre risuona «God save the King», Carlo può sciogliersi in pianto; e la madre, finalmente, tornare semplicemente una donna, che sta per essere sepolta accanto a un marito molto amato, dopo una vita trascorsa al servizio della nazione

