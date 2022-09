Funerali regina Elisabetta, “ha scelto personalmente i fiori per la sua bara: ecco il significato” (Di lunedì 19 settembre 2022) Rosmarino, mirto e quercia. Sono questi i fiori deposti sulla bara della regina Elisabetta: secondo quanto fa sapere Buckingham Palace, è stata la stessa sovrana a sceglierli personalmente, indicando che fossero raccolti nei giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove. La scelta non è affatto casuale, anzi. Ogni pianta ha un preciso e particolare significato. Il rosmarino per la memoria e il ricordo della defunta Elisabetta II; il mirto in onore di un lungo matrimonio felice, quello con Filippo; la quercia inglese in onore della forza dell’amore che ha sempre guidato la vita di sua Maestà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Rosmarino, mirto e quercia. Sono questi ideposti sulladella: secondo quanto fa sapere Buckingham Palace, è stata la stessa sovrana a sceglierli, indicando che fossero raccolti nei giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove. La scelta non è affatto casuale, anzi. Ogni pianta ha un preciso e particolare. Il rosmarino per la memoria e il ricordo della defuntaII; il mirto in onore di un lungo matrimonio felice, quello con Filippo; la quercia inglese in onore della forza dell’amore che ha sempre guidato la vita di sua Maestà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

