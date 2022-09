“È morto mentre faceva la cosa che più amava”. Lutto e choc nello sport, addio al campione del mondo (Di lunedì 19 settembre 2022) Kalani David è morto a soli 24 anni mentre era intento a compiere qualcosa di meraviglioso, ciò che l’aveva accompagnato nel corso di tutta la sua, purtroppo, breve vita. Un problema di salute improvviso se l’è portato via per sempre, generando un grande Lutto nel mondo dello sport. La dinamica dei fatti è stata confermata dall’agenzia investigativa giudiziaria, che ha parlato con l’Associated Presse. Qui sono stati svelati ufficialmente i motivi, che hanno indotto il decesso del giovane. Purtroppo Kalani David è morto, dopo aver combattuto negli anni con problematiche simili. Basti pensare che sei anni fa aveva avuto lo stesso malessere durante skateboard, ma ce l’aveva fatta a sopravvivere. Inoltre, alcuni mesi dopo era finito per due giorni in coma farmacologico ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Kalani David èa soli 24 anniera intento a compiere qualdi meraviglioso, ciò che l’aveva accompagnato nel corso di tutta la sua, purtroppo, breve vita. Un problema di salute improvviso se l’è portato via per sempre, generando un grandeneldello. La dinamica dei fatti è stata confermata dall’agenzia investigativa giudiziaria, che ha parlato con l’Associated Presse. Qui sono stati svelati ufficialmente i motivi, che hanno indotto il decesso del giovane. Purtroppo Kalani David è, dopo aver combattuto negli anni con problematiche simili. Basti pensare che sei anni fa aveva avuto lo stesso malessere durante skateboard, ma ce l’aveva fatta a sopravvivere. Inoltre, alcuni mesi dopo era finito per due giorni in coma farmacologico ...

