È il giorno dei funerali di Elisabetta II: chiusa la camera ardente, Londra blindata (Di lunedì 19 settembre 2022) Alle esequie di Stato 2 mila persone, e 500 leader globali. Presenti Biden e Mattarella, esclusi la Russia e i sauditi. L'ultimo saluto al Castello di Windsor. La sovrana tumulata nella Cappella di San Giorgio accanto al Principe Filippo

