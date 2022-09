Colleferro Incontro pubblico il 20 Settembre nei Giardini Angelo Vassallo di Piazza Italia con i candidati Pd al Parlamento Di Biase | Vincenzi | Furlan e Astorre

infoitinterno : Colleferro. Incontro pubblico il 20 Settembre nei Giardini Angelo Vassallo di Piazza Italia con i candidati Pd al P… -

Cronache Cittadine

... Nicolò Passalacqua, residente a(Roma), arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato ... Nicolò Passalacqua gli è andatochiedendogli se fosse lui la persona che aveva chiesto di ...... da un coetaneo, Nicolò Passalacqua, 22enne nativo di, senza fissa dimora, attualmente ... che era interessato alla minorenne, avrebbe dovuto spalleggiare la ragazza nell'che la ... Colleferro Scalo. Inaugurata la “Casa dei Bambini” a metodo Montessori nel plesso “Flora Barchiesi” dell’I.C. “Margherita Hack” C’era anche il sindaco di Nardò Pippi Mellone in prima fila al comizio di Giorgia Meloni in piazza a Bari, passato da Casapound all’amicizia con Michele Emiliano con un interesse per la Lega fino a ri ...S enso civico e inclusione: questo è quello che pensiamo possa nascere in questo parco”. Con queste parole la vicesindaca di Poli, Barbara Cascioli, ha introdotto l’inaugurazione del nuovo parco dedic ...