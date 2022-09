Charlotte di Galles unisce Meghan e Kate sotto lo stesso capello (Di lunedì 19 settembre 2022) Kate Middleton e Meghan Markle sembrano avere la capacità di sfiorarsi senza toccarsi mai, di avvicinarsi senza capirsi davvero. Un’icompatibilità che sembra destinata a lasciarle sempre divise, lontane. Eppure, il funerale della Regina Elisabetta II sembra aver trovato un nuovo modo per unirle. Il merito è della piccola Charlotte, che per l’ultimo saluto alla bisnonna, sembra riuscire a colmare perfettamente quello spazio infinito tra le due cognate. E, ovviamente, lo fa con la semplicità e il candore tipico dei bambini. È bastata un’acconciatura, in effetti, a far apparire Kate Middleton, Meghan Markle e Charlotte di Galles nuovamente una famiglia. Ancora una volta, la pettinatura prescelta da Meghan e Kate è la stessa: uno chignon ... Leggi su amica (Di lunedì 19 settembre 2022)Middleton eMarkle sembrano avere la capacità di sfiorarsi senza toccarsi mai, di avvicinarsi senza capirsi davvero. Un’icompatibilità che sembra destinata a lasciarle sempre divise, lontane. Eppure, il funerale della Regina Elisabetta II sembra aver trovato un nuovo modo per unirle. Il merito è della piccola, che per l’ultimo saluto alla bisnonna, sembra riuscire a colmare perfettamente quello spazio infinito tra le due cognate. E, ovviamente, lo fa con la semplicità e il candore tipico dei bambini. È bastata un’acconciatura, in effetti, a far apparireMiddleton,Markle edinuovamente una famiglia. Ancora una volta, la pettinatura prescelta daè la stessa: uno chignon ...

