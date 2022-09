Bonus 150 euro a dipendenti, pensionati e autonomi: chi dovrà fare domanda (e chi lo avrà in busta paga) (Di lunedì 19 settembre 2022) Gli autonomi però non hanno ancora ricevuto nemmeno il precedente Bonus, in attesa della pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo: solo successivamente gli enti potranno rendere disponibile la ... Leggi su ilgazzettino (Di lunedì 19 settembre 2022) Gliperò non hanno ancora ricevuto nemmeno il precedente, in attesa della pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo: solo successivamente gli enti potranno rendere disponibile la ...

cronachecampane : Bonus 150 euro, a 22 milioni di dipendenti e pensionati - VSP2100 : Pronti a ripartire con un bonus dello stato italiano che offre fino a 150 euro a chi restituisce un pacco Amazon - businessonlinei : Bonus 200 euro esteso a Settembre-Ottobre, 150 a Novembre e una mensilità in più a Dicembre - QdSit : Il nuovo bonus una tantum da 150 euro introdotto dal governo arriverà da novembre a quasi 22 milionidi italiani, da… - TuttogratisIT : Nuovo #bonus di #150euro anche per chi ha il #RedditoDiCittadinanza. Ecco come averlo in poche mosse. -