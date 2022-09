Bologna: Italia qualificata in Coppa Davis incontrerà gli Usa nei quarti (Di lunedì 19 settembre 2022) Bologna – L’Italia ha centrato la qualificazione alla fase finale di Coppa Davis, a Malaga dal 21 al 27 novembre, dove trovera’ gli Stati Uniti. A Bologna gli azzurri si sono assicurati il primo posto nel loro girone battendo 2-1 la Svezia nell’ultimo impegno della fase disputata a Bologna.Matteo Berrettini ha superato il numero 119 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 settembre 2022)– L’ha centrato la qualificazione alla fase finale di, a Malaga dal 21 al 27 novembre, dove trovera’ gli Stati Uniti. Agli azzurri si sono assicurati il primo posto nel loro girone battendo 2-1 la Svezia nell’ultimo impegno della fase disputata a.Matteo Berrettini ha superato il numero 119 L'articolo proviene da Firenze Post.

