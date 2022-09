“Anche gli animali votano” | i partiti danno spazio ai pet | poco interesse per selvatici e allevamenti

SimoneTogna : #inter: il club ha fatto scudo intorno a #Inzaghi. Gli errori ci sono stati, ma la fiducia resta intatta anche perc… - DPCgov : #Alluvione #Marche sono più di 1000 gli operatori sul campo impegnati nella ricerca, soccorso e assistenza alla pop… - borghi_claudio : @alexsreborn8339 Siamo anche quelli che gli hanno negato la presidenza della Repubblica e che l'hanno defenestrato… - Ecopneus : Anche nel 2021, Ecopneus ha garantito un concreto contributo all’economia circolare del paese: oltre 200 mila tonne… - itssarre : RT @Biancaneuro: Ma la gente che in treno alle 7 già puzza, puzzava anche quando si è alzata e anche quando è andata a letto la sera prima,… -

varesenews.it

Dalle varie sedi sul territorio e in coordinamento con la Croce Rossa e la Protezione Civile delle Marche nei mercati coperti e non di tutta la regione saranno avviate raccolte di prodotti come scope, ...(LaPresse) - Anche gli ex premier britannici tra le personalità presenti all'abbazia di Westminster per i funerali della Regina Elisabetta: Boris Johnson, Theresa May, Cameron, Brown, Blair e Major.