Amici 22 | Alessandra Celentano | “Sono fidanzata con Can Yaman” | Maria De Filippi presenta l’allievo Wax | “Ho litigato con lui” | ecco la nuova classe

(Di lunedì 19 settembre 2022) Siriaperte le porte della scuola più amata d’Italia (ieri share del 24.1% su Canale 5) eDehato le nuove classi di ballerini e cantanti. Non era da sola, con lei in studio Can, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Roberto Saviano, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tamberi e Salvatore Esposito. C’era anche Luigi Strangis, l’ultimo vincitore di “”, che hato il nuovo singolo “Stai bene su tutto” e ai nuovi allievi ha detto: “Siete fortunatissimi ad essere qui, è un percorso particolare pieno di forti emozioni che vi faranno crescere. È un percorso particolare, alcuni di voi già lo sanno (il riferimento è a Mattia Zenzola, uscito lo scorso anno per infortunio e rientrato; ndr). Rubate un sacco, ...

errico_alex : RT @soft_amoroso: All'interno della scuola sono passati,e passeranno moltissimi talenti,ma le artiste che hanno fatto la storia di amici so… - iiris_sergii03 : RT @soft_amoroso: All'interno della scuola sono passati,e passeranno moltissimi talenti,ma le artiste che hanno fatto la storia di amici so… - BeatrizMoreno77 : RT @tuttopuntotv: Can Yaman arriva ad Amici 22 e colpisce tutte, perfino Alessandra Celentano! #amici22 #violacomeilmare #CanYaman #Frances… - infoitcultura : Amici, Can Yaman che imbarazzo: tutta colpa di Alessandra Celentano - GFucci58 : RT @soft_amoroso: Alessandra Amoroso,Emma,Elodie ed Annalisa che portano il peso di essere le 4 artiste ad aver fatto la storia di amici. #… -

Nel ballo invece ad affiancare Raimondo Todaro eCelentano c'è Emmanuel Lo. La classe si ... Ha fatto parte della scuola diper molte edizioni e il pubblico l'ha sempre amato e ..., ecco dove abbiamo già visto Megan Ria La prima puntata della nuova edizione diè stata ricca di emozioni. Can Yaman è stato messo in imbarazzo daCelentano , ospite del ...Maria De Filippi ha inaugurato la ventiduesima edizione di Amici. Diverse le novità in cattedra: non ci sono più Veronica Peparini e Anna Pettinelli. I nuovi professori del talent show sono: Emanuel L ...Da Amici Di Maria De Filippi è passato alla Rai: il famoso personaggio, che abbiamo visto nel talent, è arrivato in tv con un nuovo ruolo.