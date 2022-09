3 pacchetti 10 euro (Di lunedì 19 settembre 2022) I tifosi partenopei esultano ma aspettano Non è passato molto tempo da quando si leggevano per strada o nelle vicinanze dello stadio Maradona, frasi del tipo “3 pacchetti 10€, pezzente non parli più. Paga i debiti e sparisci”. Ora il tifo partenopeo più intransigente, non contesta ed è li ad aspettare che il Napoli si sciolga nei momenti decisivi del campionato e della coppa. Certo è che , negli ultimi anni, di occasioni ne hanno avute, gli azzurri, per cucirsi quel benedetto scudetto sulle maglie ma, causa un atteggiamento remissivo della squadra , associato ad un particolare atteggiamento del presidente, sempre poco cordiale verso la tifoseria, hanno creato una ostilità di quest’ultima verso la proprietà, intimando De Laurentis la vendita della Società calcio Napoli. Nel campionato scorso il Napoli ha lasciato campo libero al Milan di Pioli con due debacle ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 19 settembre 2022) I tifosi partenopei esultano ma aspettano Non è passato molto tempo da quando si leggevano per strada o nelle vicinanze dello stadio Maradona, frasi del tipo “310€, pezzente non parli più. Paga i debiti e sparisci”. Ora il tifo partenopeo più intransigente, non contesta ed è li ad aspettare che il Napoli si sciolga nei momenti decisivi del campionato e della coppa. Certo è che , negli ultimi anni, di occasioni ne hanno avute, gli azzurri, per cucirsi quel benedetto scudetto sulle maglie ma, causa un atteggiamento remissivo della squadra , associato ad un particolare atteggiamento del presidente, sempre poco cordiale verso la tifoseria, hanno creato una ostilità di quest’ultima verso la proprietà, intimando De Laurentis la vendita della Società calcio Napoli. Nel campionato scorso il Napoli ha lasciato campo libero al Milan di Pioli con due debacle ...

