"Un porto subito". Ancora pressione dalle ong sulle coste italiane al collasso (Di domenica 18 settembre 2022) Centinaia di sbarchi ogni giorno da mesi: la situazione dei centri di accoglienza in Italia è critica ma le ong non si arrendono mai Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 settembre 2022) Centinaia di sbarchi ogni giorno da mesi: la situazione dei centri di accoglienza in Italia è critica ma le ong non si arrendono mai

SoniaLaVera : 'Un porto subito'. Ancora pressione dalle ong sulle coste italiane al collasso - capuzzo_daniele : @APatrignan @gloquenzi infatti a Piombino il rigassificatore andrà a largo appena possibile (gradualmente in 3 anni… - RBronzini : @LadyB_B_ Mmmmmmm te lo porto subito amore mio bellissimo,,, poi ti spoglio e facciamo l’amore per giorni interi ?????????????? - EspsoMattai : @pensieridibisho flessibile MA subito si fa di merda a me perché me lo porto dappertutto - underscorner : @TombeurDeLivres @gloquenzi Quella che lei vede nella scheda di snam e' proprio la nave Golar Tundra, che va ormegg… -