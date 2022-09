Ultime Notizie – Elezioni 2022, Follini: “Meloni più sobria dei suoi alleati, ma strada in salita” (Di domenica 18 settembre 2022) “Nell’accampamento di Giorgia Meloni, a cui in tanti profetizzano una quasi sicura vittoria elettorale, si immagina vi sia in questi ultimi giorni un sentimento misto, fatto di euforia e di preoccupazione. E se è lecito dare un consiglio, senza troppa malizia, sarebbe forse il caso che fosse la preoccupazione, e non l’euforia, la nota dominante. Tutta l’esperienza di questi anni infatti ammonisce i vincitori sulla precarietà delle loro vittorie. E’ già capitato a Renzi, ai grillini e a Salvini di festeggiare numeri generosi, e di vederli svanire prima del tempo sotto l’effetto di delusioni e malumori fin troppo precoci. Il fatto è che c’è una difficoltà trasversale a tenere il passo delle aspettative, per non dire del passo ancora più affrettato delle promesse seminate qua e là. Illudersi di non correre questo rischio sarebbe una pericolosa leggerezza, quali che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 18 settembre 2022) “Nell’accampamento di Giorgia, a cui in tanti profetizzano una quasi sicura vittoria elettorale, si immagina vi sia in questi ultimi giorni un sentimento misto, fatto di euforia e di preoccupazione. E se è lecito dare un consiglio, senza troppa malizia, sarebbe forse il caso che fosse la preoccupazione, e non l’euforia, la nota dominante. Tutta l’esperienza di questi anni infatti ammonisce i vincitori sulla precarietà delle loro vittorie. E’ già capitato a Renzi, ai grillini e a Salvini di festeggiare numeri generosi, e di vederli svanire prima del tempo sotto l’effetto di delusioni e malumori fin troppo precoci. Il fatto è che c’è una difficoltà trasversale a tenere il passo delle aspettative, per non dire del passo ancora più affrettato delle promesse seminate qua e là. Illudersi di non correre questo rischio sarebbe una pericolosa leggerezza, quali che ...

