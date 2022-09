Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 1.492 contagi e 1 morto. A Roma 639 casi (Di domenica 18 settembre 2022) Sono 1.492 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 18 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrato un morto. A Roma segnalati 639 casi. “oggi nel Lazio su un totale di 10.802 tamponi, si registrano 1.492 nuovi casi positivi (-36), 1 decesso (-1), 368 ricoverati (-10), 25 terapie intensive ( invariato ) e 1.034 i guariti in più rispetto a ieri mentre il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,8%. I casi a Roma città sono a quota 639”, dice l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 18 settembre 2022) Sono 1.492 ida coronavirus nel, 18 settembre 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrato un. Asegnalati 639. “nelsu un totale di 10.802 tamponi, si registrano 1.492 nuovipositivi (-36), 1 decesso (-1), 368 ricoverati (-10), 25 terapie intensive ( invariato ) e 1.034 i guariti in più rispetto a ieri mentre il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,8%. Icittà sono a quota 639”, dice l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - junews24com : McKennie richiamato da Landucci: nuove indicazioni per il texano - - gioganci : RT @huddlemag: Ci vediamo alle 17.30 con Scusate l'Anticipo, le ultime notizie dai campi NFL. Twitch > -