TS – Toro, allenamenti speciali per Miranchuk e Ricci. Obiettivo Napoli già nel mirino

TORINO – Per fortuna c'è la pausa. Anche perché così Juric potrà recuperare in pieno due giocatori importanti: Miranchuk e Ricci. Il russo, che al suo debutto in maglia granata a Monza era andato subito a bersaglio, rinforzerà la trequarti, considerato che soprattutto Radonjic sta incontrando difficoltà. E Ricci andrà a colmare il vuoto a centrocampo, visto che uno tra Linetty e Lukic avrà la possibilità di tirare il fiato. Il tecnico del Torino punta molto sui due giocatori per superare il momento complicato in seguito alle ultime due sconfitte consecutive: abbastanza indolore quella di Milano contro l'Inter, perché il Toro a San Siro ha giocato un calcio di livello, molto doloroso sotto l'aspetto psicologico e della classifica il ko di sabato sera contro il Lecce.

