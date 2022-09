Termina tra gli applausi la seconda serata del Picentia Short Film Festival (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Nuovo giorno, nuovo successo. Il Picentia Short Film Festival si conferma paniere di cultura e intrattenimento. Lo start è avvenuto alle ore 11.00 con gli ultimi due workshop indirizzati alle scuole. I docenti Davide Bottiglieri, Matteo A. Sabatino e Stefano Valva, della Vitruvio Academy, hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Superiore E.Medi, offrendo spunti interessanti in ambito letterario e cinematografico a tema “Harry Potter”. Alle 16.00 il Palazzo di Citta di Battipaglia ha aperto le sue porte per offrire ai cittadini la possibilità di visitare l’area Expo, allestita con le opere di Alfredo Raiola, Carmine Paraggio, Vincenzo “Viska” Federici, Alessandro Ranaldi, Oriana Carione, Marianna Perdinci e Salvatore Parola. Alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Nuovo giorno, nuovo successo. Ilsi conferma paniere di cultura e intrattenimento. Lo start è avvenuto alle ore 11.00 con gli ultimi due workshop indirizzati alle scuole. I docenti Davide Bottiglieri, Matteo A. Sabatino e Stefano Valva, della Vitruvio Academy, hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Superiore E.Medi, offrendo spunti interessanti in ambito letterario e cinematografico a tema “Harry Potter”. Alle 16.00 il Palazzo di Citta di Battipaglia ha aperto le sue porte per offrire ai cittadini la possibilità di visitare l’area Expo, allestita con le opere di Alfredo Raiola, Carmine Paraggio, Vincenzo “Viska” Federici, Alessandro Ranaldi, Oriana Carione, Marianna Perdinci e Salvatore Parola. Alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze ...

