Strage Mottarone | la perizia | “Il 68% della fune era già rotta”

(Di domenica 18 settembre 2022) A distanza di più di un anno (era il 23 maggio 2021) è stata depositata in Tribunale a Verbania larealizzata dagli ingegneri incaricati sulladelin cui sono morte 14 persone. Nel documento, composto da più di cento pagine, si evidenzia come l’incidente avrebbe potuto essere evitato se fossero stati eseguiti i controlli e le manutenzioni periodiche previste a norma di legge. “Una corretta attuazione dei controlli (…) avrebbe consentito di rilevare i segnali del degrado, ovvero la presenza anche di un solo filo rotto o segni di corrosione e, quindi, di sostituire la testa fusa così come previsto dalle norme” – si legge. Latraente si è infatti spezzata “a causa del degradostessa verificatosi in corrispondenza dell’innesto ...

E' quanto è successo nei giorni scorsi a Shmuel Peleg , nonno del piccolo Eitan Biran , l'unico sopravvissuto alladel, avvenuta il 23 maggio 2021 e costata la vita a 14 persone ...Il caso del fascicolo delladelè sotto gli occhi di tutti. Per Asti e Alessandria si segnala "un elevatissimo turn over e la presenza di magistrati al primo incarico, col frequente ...Ascolta questo articolo I risultati della perizia eseguita da un pool di ingegneri per individuare le cause dell’incidente della funivia del Mottarone accaduto il 23 maggio 2021 sono sconvolgenti. Dal ...Gli esperti: "Il 68% del cavo era già compromesso. Controlli adeguati avrebbero evitato la tragedia" «Si esclude che la sciagura si sia determinata per cause accidentali, ma sia da imputare a una gest ...