Settima giornata Bundesliga 2022/2023: il punto (Di domenica 18 settembre 2022) Nella Settima giornata Bundesliga 2022/2023 conferma la leadership del sorprendente Union Berlino, che batte il Wolfsburg, e la crisi del Bayern Monaco I campioni di Germania, reduci da tre pareggi consecutivi, cadono in casa dell'Augsburg(1-0) e vengono scavalcati dal Borussia Dortmund che si aggiudica il derby della Ruhr contro lo Schalke 04(1-0). Vince in casa anche il Borussia M'Glabach che travolge il Lipsia(3-0), mentre l'Eintracht passa a Stoccarda(1-3). Terminano, invece, in parità, Bayer Leverkusen (1-1), Bochum-Colonia(1-1) e Hoffenheim-Friburgo(0-0). Settima giornata Bundesliga 2022/2023: I RISULTATI MAINZ-HERTHA BERLINO 1-1 BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 04 1-0 AUGSBURG-BAYERN MONACO ...

