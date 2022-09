Ornella Vanoni idolo dei social | lo show-gag su Rai1 diventa virale

stanzaselvaggia : Ornella Vanoni che infila una battuta dopo l’altra, con intelligenza, autoironia e sarcasmo. #arenasuzuki - chetempochefa : 'Io ritengo che invecchiare sia bello solo se tu tiri fuori quel lato nascosto, che è quello infantile!' - Ornella… - fraversion : “Le basi sono così vecchie che non me le ricordo”. Ornella Vanoni numero uno assoluta. #ArenaSuzuki - SelmaSaraiva : RT @Rita_Pavone_: 'Una ragione di più ' Una delle più belle canzoni scritte da Mino Reitano e grandissimo successo di una straordinaria O… - VannaRicci : RT @boccadorata43: Ornella Vanoni - Un sorriso dentro al pianto -

E poi anche Richard Sanderson con Reality , Paul Young, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Ricchi e Poveri, La Bouche,, Eiffel 65, Gianluca Grignani, Umberto Balsamo, Leee John (...In onda da sabato 17 settembre su Rai1 , per tre serate, l'Arena ballerà sulle note di "I Will Survive", canterà con gli Eiffel 65,o Max Pezzali , emozionandosi con la splendida "E ...Ospite di Amadeus all'evento "Arena Suzuki", la cantante 87enne ha interrotto per due volte l'esibizione suscitando le risate dei presenti e la standing ovation virtuale dei telespettatori ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...