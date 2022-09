Napoli, è morta l’ex senatrice Graziella Pagano (Di domenica 18 settembre 2022) Napoli. È morta all’età di 77 anni Graziella Pagano, già senatrice ed europarlamentare del Pd e attuale coordinatrice di Italia Viva. Pagano era da tempo malata di cancro, ciononostante si era candidata alla Camera per il Terzo Polo, in lista nel collegio plurinominale di Napoli, in occasione delle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Solo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 settembre 2022). Èall’età di 77 anni, giàed europarlamentare del Pd e attuale coordinatrice di Italia Viva.era da tempo malata di cancro, ciononostante si era candidata alla Camera per il Terzo Polo, in lista nel collegio plurinominale di, in occasione delle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Solo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

