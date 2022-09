MotoGp, Bagnaia e Bastianini: la Ducati ha in mano la coppia più forte del Mondiale. Ma adesso valuta gli ordini di scuderia (Di domenica 18 settembre 2022) La coppia più forte del prossimo Mondiale? Probabilmente sì, e la Ducati può solo che sfregarsi le mani: Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, pronti a condividere il box del team ufficiale nel 2023, promettono spettacolo per gli anni a venire. E l’Italia dei motori può tornare così a sorridere, per aver trovato due piloti che possono tornare a far emozionare le platee, dopo che Valentino Rossi ha detto addio nel 2021 al MotoMondiale. A Misano l’ha spuntata Pecco sul traguardo, ad Aragon è toccato al riminese del team Gresini, con un passo superiore al 63, specie nel terzo settore. Il torinese ha incassato all’ultimo giro, non avendo poi nessun motivo per rischiare errori, specie dopo la caduta di Fabio Quartararo a inizio gara (tamponando Marc Marquez che era uscito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Lapiùdel prossimo? Probabilmente sì, e lapuò solo che sfregarsi le mani: Francescoed Enea, pronti a condividere il box del team ufficiale nel 2023, promettono spettacolo per gli anni a venire. E l’Italia dei motori può tornare così a sorridere, per aver trovato due piloti che possono tornare a far emozionare le platee, dopo che Valentino Rossi ha detto addio nel 2021 al Moto. A Misano l’ha spuntata Pecco sul traguardo, ad Aragon è toccato al riminese del team Gresini, con un passo superiore al 63, specie nel terzo settore. Il torinese ha incassato all’ultimo giro, non avendo poi nessun motivo per rischiare errori, specie dopo la caduta di Fabio Quartararo a inizio gara (tamponando Marc Marquez che era uscito ...

