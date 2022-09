Moto3 | risultati ed ordine d’arrivo GP Aragon 2022 | dominio di Izan Guevara

(Di domenica 18 settembre 2022) Ie l’del GP di, appuntamento valido per il campionato mondiale della. Gara perfetta per lo spagnolo, che domina la gara ed allunga sui due inseguitori più accreditati ovvero il connazionale Sergio Garcia e l’azzurro Dennis Foggia, entrambi finiti clamorosamente al di fuori della top ten. Corsa molto sfortunata per l’italiano, penalizzato dall’inizio alla fine da alcuni problemi alla sua Leopard non ancora pienamente identificati. Il podio viene completato dal giapponese Ayumu Sasaki e dall’altro spagnolo Daniel Holgado. Molto bene il pilota asiatico, che ha provato a rimanere alle costole difino alla fine senza però mai riuscire realmente ad impensierirlo in ottica ...

sportli26181512 : Moto3, qualifiche GP Aragon: pole di Guevara, 6° Foggia. HIGHLIGHTS: Pole di Guevara, attuale leader del Mondiale,… - OdeonZ__ : Aragon, pole di Izan Guevara su Sasaki. Foggia scatta sesto - zazoomblog : Moto3 GP Aragon 2022 risultati e classifica qualifiche: griglia di partenza pole Guevara Foggia 6° Migno lontano -… - Gazzetta_it : Moto3 Aragon, pole di Izan Guevara su Sasaki. Foggia scatta sesto - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Quarta pole per il pilota del Team @AsparTeam , indietro @garciadols11 -… -

GP Aragon, libere: la classifica combinata FOTOGALLERY %s Foto rimanenti MOTOMONDIALE Come affrontare Aragon: l'analisi del circuito Dopo due settimane di pausa, si torna in pista: il ...In casa Italia da segnalare il 13° posto di Riccardo Rossi (Honda), il 18° di Andrea Migno (Honda), il 19° di Elia Bartolini (KTM), il 26° di Nicola Fabio Carraro (KTM) e il 31° di Alessandro Morosi (...Il racconto in diretta del quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2022 di Moto3. Si corre sul Circuito di Aragona, in Spagna Partenza prevista alle ore 11.00 di domenica 18 settembre 2022.Al Motorland è il giorno del GP di Aragon. Alle 11 scatta la Moto3 con Guevara in pole e Foggia dalla 6^casella della griglia. Alle 12.20 sarà il turno della Moto2 con Augusto Fernandez davanti a tutt ...