Milinkovic-Savic diventa papà: esultanza rivelatrice- VIDEO (Di domenica 18 settembre 2022) Milinkovic-Savic diventa papà: esultanza rivelatrice del serbo dopo il gol realizzato alla Cremonese Il gol e poi di corsa davanti alla telecamera: ciuccio rosa in bocca che lascia spazio a poche interpretazioni. Io vi avevo avvisato. ??#MilinkovicSavic pic.twitter.com/xLAceGxlYi— ??? Nich (@CoreLaziale) September 18, 2022 Milinkovic-Savic diventerà presto papà e ha comunicato la gravidanza della sua Natalija dopo aver siglato la rete che ha portato la Lazio in triplice vantaggio sulla Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

