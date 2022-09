Lotto | storia di un welfare all’italiana

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 18 settembre 2022) Quando anche un intellettuale del calibro di Aldo Grasso scivola, nell’utilizzo di un istituto complesso del passato, sulla facile polemica politica dell’oggi, corre l’obbligo di, delicatamente, correggerlo. Anche perché lui scrive sulla prima pagina del Corriere della Sera. Il gioco delè stato fortemente utilizzato e incoraggiato nell’Italia preunitaria, sostenuto per esempio dal Regno borbonico, che faceva partire a cavallo da Napoli i risultati con un messo regio per raggiungere Reggio Calabria e portare così la notizia della vincita nei territori sparsi del Regno. Il gioco delè stato utilizzato dalla popolazione come forma implicita di assicurazione contro le avversità per secoli. Mi spiego: mentre nella Germania di Bismark si affermava il modello di, con lo stato che provvedeva ai bisogni del cittadino, la ...