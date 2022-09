LIVE Moto2 | GP Aragon 2022 in DIRETTA | warm-up e gara | Celestino Vietti all’ultima spiaggia

Leggi su oasport

(Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione GP– Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio d’, 15mo appuntamento per quanto riguarda il Mondiale. Ci sarà da divertirsi in Spagna, ultimo atto europeo prima di una lunga parentesi in Asia che inizierà già settimana prossima. Ultimaper, out in quel di Misano e sempre più attardato in classifica generale. Il portacolori di VR46 si trova al quarto posto assoluto con 42 punti di ritardo dalla vetta, uno in più dello spagnolo Aron Canet (Pons). I due tenteranno in tutti i modi di riportarsi ...