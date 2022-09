LIVE Fognini/Bolelli-Madaras/Göransson 7-6, Italia-Svezia Coppa Davis in DIRETTA: tiebreak dominato dagli azzurri (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ELIAS YMER DI Coppa Davis LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MIKAEL YMER DI Coppa Davis 40-0 Bravo Fognini, abile ad arpionare la volèe alta di dritto. 30-0 Sul nastro il rovescio bimane di Madaras. 15-0 Bellissimo il lob di dritto vincente con il quale Bolelli beffa gli svedesi. SECONDO SET 7-6 (2) PRIMO SET Italia! Ancora una volta Fognini gioca d’anticipo entrando con la volèe di dritto. azzurri che si aggiudicano il primo parziale dopo 51 minuti. 6-2 Italia. Servizio vincente Madaras. 6-1 Italia. Cinque ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-ELIAS YMER DILADI SINNER-MIKAEL YMER DI40-0 Bravo, abile ad arpionare la volèe alta di dritto. 30-0 Sul nastro il rovescio bimane di. 15-0 Bellissimo il lob di dritto vincente con il qualebeffa gli svedesi. SECONDO SET 7-6 (2) PRIMO SET! Ancora una voltagioca d’anticipo entrando con la volèe di dritto.che si aggiudicano il primo parziale dopo 51 minuti. 6-2. Servizio vincente. 6-1. Cinque ...

SuperTennisTv : ????Italia ?? Svezia???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? E. Ymer Sinner ?? M. Ymer Fognini/Bolelli… - zazoomblog : LIVE – Bolelli-Fognini-Goransson-Madaras 6-6 fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Bolelli-Fogni… - SuperTennisTv : Italia-Svezia 1° set ?? ???? Fognini/Bolelli 7-6 ?? Segui il match LIVE su #SuperTenniX #DavisCup | #IoTifoItalia |… - federtennis : 1° set ?? ???? Fognini/Bolelli 7-6 ??Segui il match LIVE su #SuperTenniX #stayFIT | #DavisCup | #IoTifoItalia |… - zazoomblog : LIVE – Bolelli-Fognini-Goransson-Madaras 3-4 fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Bolelli-Fogni… -