La crisi dell’ex Ilva non passa mai | dal caro energia alle accuse di operai e indotto fino alle bollette di Eni “Taranto va via via spegnendosi”

L'ultimo grido d'allarme è arrivato dall'indotto, senza tanti giri di parole: "Mancano le commesse in quanto lo stabilimento va via via spegnendosi. Di questo passo tutte le aziende presto potrebbero fermarsi". La scia di cahiers de doléances su Acciaierie d'Italia si è arricchita la scorsa settimana, inglobando anche gli industriali tarantini. Da un lato lamentano di aver già "sostenuto" l'azienda allungando i termini dei pagamenti e dall'altro sostengono che gli "sforzi" non vengono premiati: "Non vediamo alcuna prospettiva", hanno messo nero su bianco in attesa del saldo delle loro fatture. L'acciaieria di Taranto, già nel mirino dei sindacati per una sterminata sequela di azioni intraprese dal management pubblico-privato che oggi guida il primo produttore in Italia, sta affrontando l'ultima bufera, quella legata al caro energia e alle bollette di Eni.

