"Impegno per l'Italia". Salvini lancia il patto della Lega: tutti uniti su 6 punti

Dopo 3 anni, a causa delle restrizioni per il Covid, è tornato oggi in presenza il tradizionale raduno della Lega a Pontida (Bergamo). Mattatore sul palco il segretario nazionale Matteo Salvini, che ha svelato la sorpresa del Carroccio promessa negli scorsi giorni: c'è la firma dei governatori e ministri leghisti al suo 'Impegno per l'Italia'. C'è quindi un Impegno corale della Lega su sei punti programmatici in vista del voto del 25 settembre. Il 'patto' lanciato da Salvini che unisce tutto il partito e tutta la classe dirigente che ha sfilato sotto il palco, riguarda sei punti: stop bollette, flat tax, giustizia giusta, quota 41, autonomia e decreti sicurezza.

