I look più belli di Jada Pinkett Smith (Di domenica 18 settembre 2022) Pur essendo un’attrice ben affermata in quel di Hollywood, il nome di Jada Pinkett Smith di recente è stato associato ad una rissa scoppiata sul palco degli Oscar 2022. Cercando di mettere da parte quanto accaduto tra suo marito e Chris Rock, l’attrice ha cercato di archiviare la questione senza avere timore di apparire su un altro tappeto rosso. Jada Pinkett Smith è un’attrice che sa il fatto suo, soprattutto quando calca un tappeto rosso. Pur avendo il marito Will Smith al suo fianco, non resta mai schiacciata nella sua ombra e, anzi, brilla di luce propria. Purtroppo il 2022 non è partito nel modo migliore per l’attrice, considerando quanto accaduto alla cerimonia degli Oscar. Suo marito ha dato un pugno al presentatore sul palcoscenico dopo una battuta infelice sui ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 settembre 2022) Pur essendo un’attrice ben affermata in quel di Hollywood, il nome didi recente è stato associato ad una rissa scoppiata sul palco degli Oscar 2022. Cercando di mettere da parte quanto accaduto tra suo marito e Chris Rock, l’attrice ha cercato di archiviare la questione senza avere timore di apparire su un altro tappeto rosso.è un’attrice che sa il fatto suo, soprattutto quando calca un tappeto rosso. Pur avendo il marito Willal suo fianco, non resta mai schiacciata nella sua ombra e, anzi, brilla di luce propria. Purtroppo il 2022 non è partito nel modo migliore per l’attrice, considerando quanto accaduto alla cerimonia degli Oscar. Suo marito ha dato un pugno al presentatore sul palcoscenico dopo una battuta infelice sui ...

putyourhanzap : Io sempre più basito da come persone che ricoprono delle cariche istituzionali di un certo livello possano salire s… - zazoomblog : Come sono e come erano: i look delle celeb più glam sul red carpet di oggi e di ieri - #erano: #delle #celeb… - giuliii_gr : Riven che recupera quei bracciali per Musa perché lui SA ?? Look at her, my baby is finally happy, anche il makeup… - BulloManuela : RT @alessia23_06: Look che adoro e tanto amore ??? SIETE I PIÙ BELLI DEL MONDOOOOO ??? #prelemi - alessia23_06 : Look che adoro e tanto amore ??? SIETE I PIÙ BELLI DEL MONDOOOOO ??? #prelemi -