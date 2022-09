Giugliano, il doppio vantaggio non basta: il Latina rimonta e pareggia (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLatina – Mastica ancora una volta amaro il Giugliano che deve accontentarsi di un solo punto anche a Latina. Alla formazione di Di Napoli, questa volta, non basta il doppio vantaggio per riuscire a condurre in porto quella che sarebbe stata la seconda vittoria stagionale. Partono forte i partenopei, che alla mezz’ora sono già avanti di due reti grazie agli squilli di Iglio e Piovaccari. Sembrano regge gli ospiti, ma a metà ripresa accade l’imponderabile. Fabrizi riduce le distanze permettendo al Latina di tornare in partita e sei minuti dopo è ancora l’attaccante classe ’98 a battere Sassi, sfruttando il momento di sbandamento del Giugliano. Torna a casa con un solo punto, dunque, la formazione napoletana che sale a quota ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Mastica ancora una volta amaro ilche deve accontentarsi di un solo punto anche a. Alla formazione di Di Napoli, questa volta, nonilper riuscire a condurre in porto quella che sarebbe stata la seconda vittoria stagionale. Partono forte i partenopei, che alla mezz’ora sono già avanti di due reti grazie agli squilli di Iglio e Piovaccari. Sembrano regge gli ospiti, ma a metà ripresa accade l’imponderabile. Fabrizi riduce le distanze permettendo aldi tornare in partita e sei minuti dopo è ancora l’attaccante classe ’98 a battere Sassi, sfruttando il momento di sbandamento del. Torna a casa con un solo punto, dunque, la formazione napoletana che sale a quota ...

