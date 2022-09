Funerali di Elisabetta II | la Russia furiosa per il mancato invito Da Mattarella a Biden | chi sarà presente e chi no

Leggi su open.online

(Di domenica 18 settembre 2022) La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha condannato la scelta della Gran Bretagna di non invitare rappresentanti russi aidella reginaII. «Riteniamo che questo tentativo britannico di utilizzare la tragedia nazionale che ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, per scopi geopolitici per regolare i conti con il nostro Paese… sia profondamente immorale», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, citata dalla Bbc. Idella reginaII d’Inghilterra si terranno domani, lunedì 19 settembre, alle ore 11 nell’Abbazia Westminster. I leader arrivati e in arrivo Sono più di 200 i leader attesi a Londra, in arrivo in queste ore. Cisicuramente il presidente Sergioe il ...