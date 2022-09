Fiorentina, parla il vice: 'Ikoné è sensibile, quei fischi lo avevano toccato. Vi spiego la scelta su Jovic, Italiano...' (Di domenica 18 settembre 2022) Daniel Niccolini, vice allenatore della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa dopo il match vinto contro il Verona. Queste... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) Daniel Niccolini,allenatore della, si è presentato in conferenza stampa dopo il match vinto contro il Verona. Queste...

realvarriale : In 7 partite @juventusfc ha colto 2 vittorie (in casa con Sassuolo e Spezia) 4 pari e una sconfitta.Ieri la Salern… - LabaroViola_ : Niccolini: “Italiano non parla perchè si è voluto prendere momento suo. Non abbiamo cambiato modulo” #Fiorentina - CaptHindsight3 : @Mary90792655 @guidotolomei @PrincipinoLuigi In concreto in cosa si è criticato? Poi lui non era quello che di arbi… - luca_carioli : Dicembre 2021. E dopo 9 mesi non si vede uno straccio di miglioramento. Sostituite Venezia, Empoli, Udinese e Sassu… - PaMarcantonio : RT @FiorentinaUno: ??? Parla #Milenkovic: 'Vogliamo vincere...' #Fiorentina -