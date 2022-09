Elisabetta, Mattarella a Londra per i funerali della Regina (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è giunto a Londra dove domani, con le altre autorità straniere, parteciperà alle esequie solenni della Regina Elisabetta II . Il Capo dello Stato oggi pomeriggio verrà accolto dal Re Carlo III e dalla Regina consorte Camilla a Buckingham Palace per un ricevimento formale pre esequie, ricevimento a cui interverranno i vertici politici del Regno Unito e i membri senior della Royal Family. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Il PresidenteRepubblica Sergio, accompagnato dalla figlia Laura, è giunto adove domani, con le altre autorità straniere, parteciperà alle esequie solenniII . Il Capo dello Stato oggi pomeriggio verrà accolto dal Re Carlo III e dallaconsorte Camilla a Buckingham Palace per un ricevimento formale pre esequie, ricevimento a cui interverranno i vertici politici del Regno Unito e i membri seniorRoyal Family. L'articolo proviene da Italia Sera.

