Elezioni: Orlando, 'anche la destra ha capito che abolizione Rdc è una stupidaggine' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Il reddito di cittadinanza forse si poteva fare e raccontare meglio, ma tutte le cose che si propongono di fare come correzione sono state già fatte nella legge di Bilancio. Io in primo luogo l'ho difeso, alla luce dei numeri che l'Istat ci dava, da una aggressione che è stata fatta". Lo ha detto Andreo Orlando a Radio 24. "anche la destra, che chiedeva la cancellazione de Reddito di cittadinanza, ora sta dicendo modifica. anche loro si sono resi conto che stavano dicendo delle stupidaggini", ha aggiunto il ministro del Lavoro sottolineando: "In alcuni passaggi io l'ho difeso più del M5s perchè sono convinto che sia uno strumento di politica sociale, in attesa di costruirne di migliori". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Il reddito di cittadinanza forse si poteva fare e raccontare meglio, ma tutte le cose che si propongono di fare come correzione sono state già fatte nella legge di Bilancio. Io in primo luogo l'ho difeso, alla luce dei numeri che l'Istat ci dava, da una aggressione che è stata fatta". Lo ha detto Andreoa Radio 24. "la, che chiedeva la cancellazione de Reddito di cittadinanza, ora sta dicendo modifica.loro si sono resi conto che stavano dicendo delle stupidaggini", ha aggiunto il ministro del Lavoro sottolineando: "In alcuni passaggi io l'ho difeso più del M5s perchè sono convinto che sia uno strumento di politica sociale, in attesa di costruirne di migliori".

RockInTrento : RT @GiovanniCagnol1: Pd non vuole parlare del dopo elezioni. chi comanda davvero (orlando boccia franceschini) cioè la ditta (+ Bersani/E… - ParliamoDiNews : **Elezioni: Orlando a Renzi, 'a me sembra che guardi più che a Macron a Melon...'** #17Settembre - michelep591 : RT @GiovanniCagnol1: Pd non vuole parlare del dopo elezioni. chi comanda davvero (orlando boccia franceschini) cioè la ditta (+ Bersani/E… - dowgold : RT @GiovanniCagnol1: Pd non vuole parlare del dopo elezioni. chi comanda davvero (orlando boccia franceschini) cioè la ditta (+ Bersani/E… - MichelaRoi : RT @GiovanniCagnol1: Pd non vuole parlare del dopo elezioni. chi comanda davvero (orlando boccia franceschini) cioè la ditta (+ Bersani/E… -