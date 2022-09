Dietro le quinte della Nazionale di Davis

Leggi su gqitalia

(Di domenica 18 settembre 2022) Da The Last Dance alla serie All or Nothing, negli ultimi tempi le produzioni sportive hanno solleticato la curiosità degli spettatori con un assioma molto semplice: ammirate i vostri beniamini quando sono in campo, ma non potete immaginare cosa accadeil sipario. Molto del successo di questi show sta proprio nel condurre per mano l’appassionato in luoghi dove non è mai stato, che sia lo spogliatoio pieno di livore dopo una sconfitta o rimbombante di gioia dopo una vittoria, lo stanzino dei dirigenti dove si decidono le magnifiche sorti progressive o semplicemente la palestra dove si cementa lo spirito di gruppo. In generale, la regola è sempre la stessa: rendere lo sport drammaturgia pura, dove ogni risultato è al fine la somma di un universo di comportamenti, reazioni, incastri psicologici dagli esiti più svariati. Data la natura stessa di queste produzioni, ...