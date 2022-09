Calcio | Di Maria chiede scusa per espulsione | “Perso per colpa mia”

(Di domenica 18 settembre 2022) caption id="attachment 330009" align="alignleft" width="150" Angel di/caption"Vogliormi con tutti per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Averè solomia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli". Così Angel dirisponde tramite il proprio profilo Instagram dopo il clamoroso ko della Juventus a Monza. L'argentino ha lasciato la squadra in inferiorità numerica per un fallo di reazione su Izzo che è costato il cartellino rosso al 40'.

