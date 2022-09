Cagliari, vittima di bullismo viene bocciata per le troppe assenze: il Tar della Sardergna la fa promuovere (Di domenica 18 settembre 2022) La madre nel 2021 aveva avvisato l'istituto scolastico delle vessazioni subite dalla figlia. Nel primo quadrimestre aveva una media dell'8,9. Ma i compagni le hanno reso la vita impossibile. Da qui i troppi giorni senza entrare in classe. E a giugno la bocciatura. Ma i giufidici... Leggi su repubblica (Di domenica 18 settembre 2022) La madre nel 2021 aveva avvisato l'istituto scolastico delle vessazioni subite dalla figlia. Nel primo quadrimestre aveva una media dell'8,9. Ma i compagni le hanno reso la vita impossibile. Da qui i troppi giorni senza entrare in classe. E a giugno la bocciatura. Ma i giufidici...

