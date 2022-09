Barbara D’Urso demolita senza pietà | “Ma smettila!”: la situazione è gravissima (Di domenica 18 settembre 2022) La conduttrice di Canale5 è finita nell’ennesimo vortice di accuse. Questa volta le parole sono pesantissime: è bufera su di lei Barbara D’Urso (Youtube)Canale5 è una delle reti che più punta su volti noti e ben sedimentati, nel pubblico italiano. La ripetitività di certi schemi è infatti il segreto del successo di alcune trasmissioni, come Verissimo di Silvia Toffanin: il pubblico sa perfettamente cosa aspettarsi e, di conseguenza, non potrà mai restarne deluso. Uno di questi volti è senza dubbio quello di Barbara D’Urso, una tra le conduttrici più divisive di sempre: c’è chi la ama e la seguirebbe ovunque e c’è chi non la sopporta. Nelle ultime ore, il suo nome è finito di nuovo al centro di una bufera pesantissima: per lei, insulti gravi. Barbara ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 settembre 2022) La conduttrice di Canale5 è finita nell’ennesimo vortice di accuse. Questa volta le parole sono pesantissime: è bufera su di lei(Youtube)Canale5 è una delle reti che più punta su volti noti e ben sedimentati, nel pubblico italiano. La ripetitività di certi schemi è infatti il segreto del successo di alcune trasmissioni, come Verissimo di Silvia Toffanin: il pubblico sa perfettamente cosa aspettarsi e, di conseguenza, non potrà mai restarne deluso. Uno di questi volti èdubbio quello di, una tra le conduttrici più divisive di sempre: c’è chi la ama e la seguirebbe ovunque e c’è chi non la sopporta. Nelle ultime ore, il suo nome è finito di nuovo al centro di una bufera pesantissima: per lei, insulti gravi....

brittax3000 : @albma96 Piuttosto alla Carmela/Barbara D'Urso specialista delle notizie 'choc'. - NIKOLAIPHOBIC : a barbara d'urso sono collassata - JackTerron : @NoClass81 mi pare tu voglia vedere una massa fatta tutta di gente che vive guardando barbara d'urso in tv. quelli… - DanielEbbastas : @Milena47923298 @FrancoPen62 @_marlene1265 @repubblica Il popolino tribunale, siete degne di Barbara D’Urso - orchinwondeland : @tv_e_calcio Questo discorso non tiene, il Grande Fratello è da più di 20 anni una vetrina, che sia Vip o no poco i… -