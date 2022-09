Anticipazioni Verissimo, oggi 18 settembre 2022: gli ospiti della seconda puntata (Di domenica 18 settembre 2022) A partire dalle 16.00 su Canale 5 andrà in onda la nuova puntata di Verissimo, la seconda stagione. La conduttrice Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta nel suo studio Romina Power in compagnia delle figlie Crystel e Romina Carrisi. Alla vigilia della prima puntata del Grande Fratello Vip 7, in studio ci saranno anche Orietta Berti e Sonia Bruganelli, le due opinioniste di Alfonso Signorini. Sarà quindi la volta di Renato Zero, che è in procinto di dedicarsi ai concerti da tutto esaurito al Circo Massimo di Roma. L’artista festeggia settant’anni di carriera. In studio ci saranno infine Elodie, la cantante che ha appena debuttato come attrice nel film “Ti mangio il cuore”, presentato al Festival del Cinema di Venezia, e infine Daniele Bossari, vincitore del GF Vip 2 che ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 settembre 2022) A partire dalle 16.00 su Canale 5 andrà in onda la nuovadi, lastagione. La conduttrice Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta nel suo studio Romina Power in compagnia delle figlie Crystel e Romina Carrisi. Alla vigiliaprimadel Grande Fratello Vip 7, in studio ci saranno anche Orietta Berti e Sonia Bruganelli, le due opinioniste di Alfonso Signorini. Sarà quindi la volta di Renato Zero, che è in procinto di dedicarsi ai concerti da tutto esaurito al Circo Massimo di Roma. L’artista festeggia settant’anni di carriera. In studio ci saranno infine Elodie, la cantante che ha appena debuttato come attrice nel film “Ti mangio il cuore”, presentato al Festival del Cinema di Venezia, e infine Daniele Bossari, vincitore del GF Vip 2 che ...

