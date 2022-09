WWE: Ora è ufficiale a Crown Jewel Logan Paul sfiderà Roman Reigns! (Di sabato 17 settembre 2022) Le voci si susseguivano ormai da giorni, i semi per la sfida sono stati piantati sia durante il podcast di Logan Paul, ImPaulsive e sia durante l’ultima puntata di Smackdown. Logan la scorsa notte aveva invitato ufficialmente Roman Reigns a presentarsi alla conferenza stampa per la promozione di Crown Jewel, conferenza che si è tenuta a Las Vegas. Conferenza stampa di fuoco L’invito è stato ampiamente accettato e Roman si è presentato alla conferenza con la Bloodline al completo, compresi Paul Heyman e Sami Zayn. La conferenza è andata subito al dunque con Triple H stesso che senza fronzoli ha ufficializzato il match fra Roman Reigns e Logan Paul che si terrà il 5 novembre ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 17 settembre 2022) Le voci si susseguivano ormai da giorni, i semi per la sfida sono stati piantati sia durante il podcast di, Imsive e sia durante l’ultima puntata di Smackdown.la scorsa notte aveva invitato ufficialmenteReigns a presentarsi alla conferenza stampa per la promozione di, conferenza che si è tenuta a Las Vegas. Conferenza stampa di fuoco L’invito è stato ampiamente accettato esi è presentato alla conferenza con la Bloodline al completo, compresiHeyman e Sami Zayn. La conferenza è andata subito al dunque con Triple H stesso che senza fronzoli ha ufficializzato il match fraReigns eche si terrà il 5 novembre ...

