Ultime Notizie – MotoGp Aragon, Bagnaia in pole (Di sabato 17 settembre 2022) Dominio Ducati nelle qualifiche del Gp di Aragon. Tre Ducati ai primi tre posti della griglia della gara di domani con Pecco Bagnaia in pole con il crono di 1.46.069 con il nuovo record della pista. Secondo Jack Miller a +0.090 e terzo Enea Bastianini a +0.244. Seguono Aleix Espargarò, Joan Zarco e il campione del mondo Fabio Quartararo, sesto davanti a Bezzecchi, Martin, Rins e Binder. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) Dominio Ducati nelle qualifiche del Gp di. Tre Ducati ai primi tre posti della griglia della gara di domani con Peccoincon il crono di 1.46.069 con il nuovo record della pista. Secondo Jack Miller a +0.090 e terzo Enea Bastianini a +0.244. Seguono Aleix Espargarò, Joan Zarco e il campione del mondo Fabio Quartararo, sesto davanti a Bezzecchi, Martin, Rins e Binder. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Cosa direbbe #Biden a #Putin se il presidente russo, messo alle strette dalla riscossa ucraina sul campo, decides… - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Tsuki714 : so che è stato ripetuto già infinite volte ma dopo le ultime notizie schifose ho letto di molta gente che non vuole… - AnnaLizzy68 : RT @lord_john56: @Mommasospesa3 Le ultime notizie della Regina, l'hanno vista vicino a Gerusalemme -