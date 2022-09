Ultime Notizie – Elisabetta, Emanuele Filiberto di Savoia: “Ho preso il Covid” (Di sabato 17 settembre 2022) “Sono legato all’esito del tampone…”. E’ ancora incerta la presenza di Emanuele Filiberto di Savoia ai funerali della regina Elisabetta II d’Inghilterra, lunedì a Londra nell’abbazia di Westminster. “Sono stato colpito dal Covid e ancora non sono guarito: il tampone fatto oggi ha confermato purtroppo che sono positivo, non mi sono ancora ‘negativizzato’. Domani mattina alle 11 lo rifarò, la prenotazione dell’aereo è per il pomeriggio di domenica e spero davvero con tutto il cuore di poter partire”, riferisce il principe all’AdnKronos. “Mi sono vaccinato tre volte e questa è la seconda volta che prendo il Covid: vai un po’ a capire… – afferma contrariato Emanuele Filiberto – Per fortuna non ho febbre alta, soltanto un po’ di tosse e un leggero mal di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) “Sono legato all’esito del tampone…”. E’ ancora incerta la presenza didiai funerali della reginaII d’Inghilterra, lunedì a Londra nell’abbazia di Westminster. “Sono stato colpito dale ancora non sono guarito: il tampone fatto oggi ha confermato purtroppo che sono positivo, non mi sono ancora ‘negativizzato’. Domani mattina alle 11 lo rifarò, la prenotazione dell’aereo è per il pomeriggio di domenica e spero davvero con tutto il cuore di poter partire”, riferisce il principe all’AdnKronos. “Mi sono vaccinato tre volte e questa è la seconda volta che prendo il: vai un po’ a capire… – afferma contrariato– Per fortuna non ho febbre alta, soltanto un po’ di tosse e un leggero mal di ...

