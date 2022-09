Trentalange |  «L’errore | umano e della macchina | ci sarà sempre | ma occorre fare rete per migliorare»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 settembre 2022) Il presidente dell’Aia, Alfredo, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com in cui parla del momento degli arbitri in Serie A e delle polemiche delle ultime settimane. “Siamo abituati alle polemiche e a conviverci, dispiace se queste cose possano avere qualche riverbero sul settore giovanile. Però noi andiamo avanti, pensiamo di sviluppare un sistema di comunicazione che debba esseremigliore e guardiamo avanti perché campionato è molto lungo. Sarebbe meglio non ci fossero tutte queste polemiche ma siamo pronti a sopportarle,cie anche, ma se si riesce a condividere le cose, se il mio problema è il tuo e viceversa, questa è la politica come diceva Don Milani. Se invece si cerca di ...