Solita raccomandata | Timperi | clamorosa frecciata in diretta a Monica Setta | Video

(Di sabato 17 settembre 2022) Frecciatine a Uno Mattina in Famiglia. "Ci siamo, siamo tutti e tre insieme, io sola ho il microfono, loro no, poi ce lo passeremo": cosìha dato il benvenuto ai telespettatori di Rai 1 questa mattina. Insieme a lei gli altri due conduttori della trasmissione, ovvero Ingrid Muccitelli e Tiberio. Proprio quest'ultimo ha risposto ironicamente alla collega, dicendole: "La". Le parole del conduttore non sono passate inosservate e anzi sono diventate virali sui social. La replica dellaè stata immediata: "Si, da Tiberio". Poi ha proseguito come se nulla fosse. Adesso, però, i telespettatori si chiedono se si sia trattato solo di un siparietto o se davvero i due si siano lanciati ...

GiusCandela : Tiberio Timperi a Monica Setta: 'La solita raccomandata'. #Unomattinainfamiglia - Ginko_21 : RT @GiusCandela: Tiberio Timperi a Monica Setta: 'La solita raccomandata'. #Unomattinainfamiglia - fanpage : #UnoMattinainfamiglia riparte con le solite frecciatine tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Lo scorso anno si è par… - asannais : RT @GiusCandela: Tiberio Timperi a Monica Setta: 'La solita raccomandata'. #Unomattinainfamiglia -

Ai microfoni di DiPiù TV svela: ' Quante me ne dicevano i primi tempi, la solita raccomandata che sta con l'uomo separato , famoso e con i soldi, poi sono passati ai 17 anni di differenza '. Rocio ... "Raccomandata", Tiberio Timperi "fulmina" Monica Setta in diretta e lei reagisce così Uno Mattina in famiglia riparte con le solite frecciatine tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Lo scorso anno si è parlato spesso del loro rapporto che non ha mai voluto evolversi in un'amicizia, vista ...Neppure il tempo di iniziare la nuova edizione che è già scontro nello studio di UnoMattina in famiglia tra Tiberio Timperi e Monica Setta ...