Sampdoria, Osti conferma Giampaolo: "Se non sarà in panchina contro il Monza, è per la squalifica"

"Io sono qui per dire che alla ripresa contro il Monza ci sarà sicuramente ancora Marco Giampaolo in panchina. Forse non ci sarà lui seduto perché squalificato, ma vedremo se gli verrà tolta una giornata. I numeri sono impietosi, ma valutiamo anche la prestazione di oggi. La squadra ha creato delle occasioni contro una squadra buona come lo Spezia, poi si possono fare tante valutazioni". Lo ha detto il responsabile dell'area tecnica della Sampdoria, Carlo Osti, dopo la debacle contro lo Spezia, confermando così Giampaolo sulla panchina che pareva traballante: "Non si possono prendere gol dopo così pochi secondi, ma sono valutazioni che poi faremo.

