Salvini attacca il premier | Draghi trovi soldi per bollette oltre a parlare di pupazzi

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 17 settembre 2022) "che adi, spero cheil tempo per trovare altriper aiutare gli italiani a pagare leperché non so se ha capito l'emergenza nazionale a cui stiamo andando incontro". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a margine di un evento sulla flat tax a Milano, legando la questione energia e l'affermazione delsui "prezzolati" dalla Russia. "Non ho tempo di seguire le conferenze. Penso sia legittimo non seguire le conferenze di, non c'è ancora un articolo della Costituzione che lo imponga. I miei rapporti con? Corretti, da parte mia", ha tagliato corto."Ci sono agenti infiltrati, tra di noi? Ci sono ...