Roma, liberati i cani abbandonati sul balcone a Don Bosco tra feci e urine (FOTO) (Di sabato 17 settembre 2022) Alla fine, dopo tre giorni di battaglie da parte di animalisti e gente comune, anche grazie al grande rilievo mediatico dato alla vicenda, sono stati liberati i due cani segregati in un balcone a Roma, in via Tarquinio Collatino, in zona Don Bosco. La vicenda era ormai nota a tutti, in zona, perché andava avanti da circa due anni. I cani, un Rottweiler e un Pinscher restavano perennemente sul balcone. D’estate sotto il sole cocente, d’inverno al freddo. Tra escrementi e urina, sempre da soli, in uno spazio ridotto e non adatto agli animali. La vicenda Una situazione ben conosciuta non solo dai residenti, ma anche dalle istituzioni, proprio grazie alle numerose segnalazioni. Della situazione di assoluto degrado si era occupato anche Enrico Rizzi. I residenti avevano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022) Alla fine, dopo tre giorni di battaglie da parte di animalisti e gente comune, anche grazie al grande rilievo mediatico dato alla vicenda, sono statii duesegregati in un, in via Tarquinio Collatino, in zona Don. La vicenda era ormai nota a tutti, in zona, perché andava avanti da circa due anni. I, un Rottweiler e un Pinscher restavano perennemente sul. D’estate sotto il sole cocente, d’inverno al freddo. Tra escrementi e urina, sempre da soli, in uno spazio ridotto e non adatto agli animali. La vicenda Una situazione ben conosciuta non solo dai residenti, ma anche dalle istituzioni, proprio grazie alle numerose segnalazioni. Della situazione di assoluto degrado si era occupato anche Enrico Rizzi. I residenti avevano ...

CorriereCitta : Roma, liberati i cani abbandonati sul balcone a Don Bosco tra feci e urine (FOTO) - patrizia_silano : RT @BaglioniLaura: Oggi a Roma in simultanea: 1) allarme bomba nelle sedi del ministero della salute, 2) 200 cittadini chiusi in metropoli… - BaglioniLaura : Oggi a Roma in simultanea: 1) allarme bomba nelle sedi del ministero della salute, 2) 200 cittadini chiusi in metr… - Affaritaliani : Scatta lo sciopero Atac, cancelli chiusi: 200 prigionieri Stazione Cornelia Metro A: liberati dalla Polizia La rabb… - mariamacina : La prossima volta a Roma tocca prendere l'Olimpico. #ItaliaSulSerio ???? #Italiaviva #Azione #Terzopolo Francesco L… -