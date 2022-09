Ravenna | nave da crociera rompe ormeggi per raffiche vento

(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Per il forteunadaha rotto glidal porto di. L’autorità portuale diinforma che la Viking Sea è stata recuperata. Non vi è stata alcuna conseguenza per i passeggeri che stanno proseguendo regolarmente le proprie attività a bordo. La Viking Sea è già riata nella propria posizione e quando le condizioni meteo lo consentiranno, lascerà il porto di. ”Un sentito ringraziamento a Capitaneria di Porto, Piloti, Rimorchiatori edatori per la pronta risposta data, consentendo di affrontare con sicurezza e celerità una situazione del tutto eccezionale – sottolinea l’Autorità portuale di– Un grazie anche al terminalista e a tutta la ...

Agenzia_Ansa : Paura per i passeggeri della nave da crociera 'Viking Sea', ormeggiata al Porto Corsini a Ravenna. La nave ha rott… - SkyTG24 : Maltempo Ravenna, vento spezza l'ormeggio di una nave da crociera: recuperata dopo 4 ore - Corriere : Maltempo, nave da crociera con 800 passeggeri rompe gli ormeggi a Ravenna. Raffiche a 150 km/h - TuttoQuaNews : RT @Corriere: La nave da crociera che ha rotto gli ormeggi per i forti venti a Ravenna - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Sfiorato il disastro a #Ravenna: #nave da crociera con 870 passeggeri rompe gli ormeggi #maltempo #meteo #17settembre #iltemp… -

Per il forte vento unada crociera ha rotto gli ormeggi dal porto di. L'autorità portuale diinforma che la Viking Sea è stata recuperata. Non vi è stata alcuna conseguenza per i passeggeri che stanno ...Sono durate oltre quattro ore le operazioni di 'recupero' della Viking Sea lada crociera attraccata a Porto Corsini -che questa mattina intorno alle 9.15 - a causa del forte maltempo - ...Persiste l'emergenza maltempo sulla nostra penisola. In Emilia-Romagna sono stati segnalati allagamenti a Cesenatico.Una nave da crociera battente bandiera norvegese, la 'Viking Sea' con a bordo 870 passeggeri e circa 200 membri di equipaggio è stata protagonista - in mattinata, intorno alle 9.15 - di una disavventu ...