Piccole celebrity crescono. E sono sempre più simili ai famosi genitori

(Di sabato 17 settembre 2022) Il debutto a sorpresa nella musica di Lourdes Leon con il singolo Locke&Key ha lasciato tutti senza parole. La 25enne figlia di Madonna avevadichiarato quanto quel mondo, fatto di riflettori, avesse già attraversato fin troppo la sua vita grazie all’incredibile carriera della madre. Ma alla fine anche lei ha ceduto al fascino materno. E non solo in ambito professionale. Da Madonna la giovane Lourdes non ha preso solo il talento. Basta guardare i loro ritratti appena arrivati dalla New York Fashion Week per constatare quanto sembrinodue gocce d’acqua. Anche in fatto di beauty look le due hanno, infatti, gli stessi gusti. Madonna e Lourdes Leon alla recente sfilata di Tom Ford a NY (foto: Getty) L’anno scorso, per esempio, fu proprio Lourdes a presentarsi sul red carpet del Met Gala di New York con i peli sotto le ascelle. Nulla ...