Parcheggiatori abusivi, Daspo e cozze. Raffica di controlli da parte della Polizia (Di sabato 17 settembre 2022) Sempre alta l’attenzione del personale delle Volanti e del Commissariato Borgo, impegnati nei quotidiani servizi di controllo, verso il fenomeno dei Parcheggiatori abusivi che spesso, seppur indentificati ed allontanati, in violazione alle prescrizioni a loro imposte dai provvedimenti già adottati, riprendono la loro illecita attività. Nel mese corrente, ben 22 persone, in gran parte residenti nel capoluogo Jonico, sono state sorprese più volte dagli equipaggi ad esercitare la loro abusiva attività nelle vie centro città.Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per attività di parcheggiatore non autorizzato con recidiva. Nello stresso arco di tempo 23 persone, già destinatarie della misura del Daspo Urbano, sono state soprese nel centro città, ed in particolare nella zona del porto ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 17 settembre 2022) Sempre alta l’attenzione del personale delle Volanti e del Commissariato Borgo, impegnati nei quotidiani servizi di controllo, verso il fenomeno deiche spesso, seppur indentificati ed allontanati, in violazione alle prescrizioni a loro imposte dai provvedimenti già adottati, riprendono la loro illecita attività. Nel mese corrente, ben 22 persone, in granresidenti nel capoluogo Jonico, sono state sorprese più volte dagli equipaggi ad esercitare la loro abusiva attività nelle vie centro città.Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per attività di parcheggiatore non autorizzato con recidiva. Nello stresso arco di tempo 23 persone, già destinatariemisura delUrbano, sono state soprese nel centro città, ed in particolare nella zona del porto ...

